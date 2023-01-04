鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦金(2881-TW)EPS預估上修至8.73元，預估目標價為61.3元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對富邦金(2881-TW)做出2023年EPS預估：中位數由8.67元上修至8.73元，其中最高估值10.76元，最低估值6.12元，預估目標價為61.3元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|10.76
|11.87
|最低值
|6.12
|7.18
|平均值
|8.38
|9.8
|中位數
|8.73
|10.05
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|494,432,124.74
|540,663,183.43
|最低值
|162,778,000
|182,417,000
|平均值
|373,545,265.05
|370,177,456.27
|中位數
|383,508,497.85
|378,814,820.83
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|12.49
|8.54
|5.46
|4.52
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|485,832,177
|476,506,085
|447,992,422
|410,933,257
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2881/financials/ratios
最新相關新聞
- 台股逆轉秀站回14200點 三大法人土洋對作買超21.91億元
- 富邦投信總座由林欣怡升任 原總座李明州轉任金控掌會計
- 【產業概觀】原料藥是什麼？國內外銷年破千萬美元公司一覽；經營策略一次看
- 電金臉綠 台股跌88點收14085點 探1個半月新低
- 【產業概觀】學名藥是什麼？較原廠藥多出成本優勢！國內學名藥廠外銷概覽
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。