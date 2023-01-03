台股逆轉秀站回14200點 三大法人土洋對作買超21.91億元

台股 2023 年開紅盤，今 (3) 日上演逆轉秀，早盤一度跌逾百點，隨著半導體三雄重聚人氣，電子權值股紛紛翻紅，帶動加權指數翻揚，終場上漲 86.43 點，收在 14224.12 點，站回 5 日線，成交值 1493.32 億元。三大法人合計買超 21.91 億元，呈現內外資對作。

觀察三大法人籌碼動向，外資今日小幅賣超 1.18 億元、為連 4 賣；投信加碼買超 13.74 億元，為連 9 買；自營商持續站買方，買超 9.17 億元，呈現土洋對作。

權王台積電開低走高，早盤最低來到 443 元，隨著買盤進駐，股價最高衝上 453.5 元，振幅達 2.34%，終場收在 453 元，漲幅 1%；聯發科、聯電同步獲得多頭青睞，終場分別上漲 3%、1.72%，半導體三雄重聚人氣。

其他電子指標股方面，國巨、瑞昱、南亞科、聯詠等均漲勢強勁，面板雙虎友達、群創分別收漲 3%、1.36%，ABF 載板大廠南電、欣興上漲 1-3%。鴻海去年封關失守百元大關後，今股價續挫，一度跌至 98 元，終場跌幅縮小收 99.1 元。

驅動 IC 產業走過低潮，今年 OLED 面板的智慧型手機可望成為市場主流趨勢，法人預期相關台廠第一季營運將觸底，下半年開始回溫，今日在買盤進駐下，聯詠、敦泰、天鈺、瑞鼎大漲逾半根停板，交投相當熱絡。

台灣邁向 2050 淨零排放，帶動再生能源、儲能產業快速發展，政策受惠族群也成為盤面亮點，華城、天宇一度亮燈漲停，中興電漲逾 7%，上緯投控收漲逾 4%。

傳產方面，貨櫃三雄股價有壓，長榮收跌近 2%，陽明、萬海也下挫逾 1%，其他航運股包括中航、中櫃、裕民、台船等，都賣壓沉重；鋼鐵產業可望落底反彈，今天躍居多頭指標，中鋼領漲 1.5%，中鴻、世紀鋼、燁興等同受買盤青睞。

高價股方面，股王大立光翻紅上漲 1.7%，收在 2075 元；股后信驊上漲超過 3%，收在 1740 元；世芯 - KY 傳出再次接獲亞馬遜晶片訂單，開紅盤強勢大漲 8.5%，以 855 元作收；祥碩、創意均大漲逾半根停板；晶心科、緯穎、譜瑞 - KY、AES-KY 等均在盤上表現。