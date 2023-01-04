盤中速報 - 富邦媒(8454)急拉2.11%報674.0元，成交274張

富邦媒(8454-TW)近5分K漲速2.11%，04日09:23報674.0元，成交274張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
富邦媒(8454-TW)近5日股價上漲3.94%，所屬產業為貿易百貨業，相關百貨貿易類指數上漲0.15%。台灣加權指數下跌0.73%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+407 張
- 外資買賣超：-40 張
- 投信買賣超：+457 張
- 自營商買賣超：-10 張
- 融資增減：-12 張
- 融券增減：+8 張
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投組標的成分
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