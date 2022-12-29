富邦媒發布2022網購趨勢 三大消費主軸出列

國內大型電商平台富邦媒 (8454-TW) 今 (29) 日發布《2022 網購消費趨勢》，發現今年消費動向環繞著三大主軸，包括「疫後商機」、「綠色消費」和「消費升級」。

富邦媒說明，由於疫後遠距和彈性辦公成為新常態，帶動筆電及周邊產品持續熱銷，今年站上筆電維持雙位數成長，尤其是高規商品如商用筆電、高效 EVO 機種最受歡迎，而遠距新常態也不斷提升消費者對網路儲存伺服器、列印掃描複合機、繪圖板等資訊周邊的購買需求。

另一方面，網購保健成為消費者新日常，全年魚油銷售年增突破 150%，其中又以 80% Omega3 以上的高濃度魚油為選購基本門檻，而雞精也以雙位數持續成長。

而在疫情趨緩後，國內外報復性娛樂商機飆升，國內外旅遊、住宿、美食票券買氣噴發，並帶動行李箱、行李袋、密碼鎖、頸枕等商品掀起熱絡買氣。

在接軌淨零碳排國際趨勢下， momo 根據銷售觀察，節能家電成消費者家電置辦首選，冰箱、空調銷售達雙位數。

同時，醫學美容觀念的普及與日常化，使高 CP 值醫美保養品成為 2022 年美妝保養熱度第一的討論話題，momo 醫美保養品銷售達雙位數成長，今年站上醫美保養品以美白和抗老為兩大熱銷關鍵字，而 momo 線上獨賣的醫美品牌 FIRST AID BEAUTY 更繳出年成長 3 位數的亮眼成績。