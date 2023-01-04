盤中速報 - 金居(8358)急拉2.07%報54.3元，成交1,732張

金居(8358-TW)近5分K漲速2.07%，04日09:34報54.3元，成交1,732張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
金居(8358-TW)近5日股價上漲1.76%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌0.32%。櫃買指數下跌0.5%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+407 張
- 外資買賣超：+190 張
- 投信買賣超：+117 張
- 自營商買賣超：+100 張
- 融資增減：-434 張
- 融券增減：-565 張
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投組標的成分
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