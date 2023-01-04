盤中速報 - 嘉裕(1417)急拉2.04%報15.0元，成交10,160張

嘉裕(1417-TW)近5分K漲速2.04%，04日09:05報15.0元，成交10,160張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

嘉裕(1417-TW)近5日股價下跌3.32%，所屬產業為紡織纖維，相關紡織纖維類指數下跌1.35%。台灣加權指數下跌0.73%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-637 張
  • 外資買賣超：-647 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+10 張
  • 融資增減：-15 張
  • 融券增減：-453 張

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