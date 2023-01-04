盤中速報 - 嘉裕(1417)急拉2.04%報15.0元，成交10,160張

嘉裕(1417-TW)近5分K漲速2.04%，04日09:05報15.0元，成交10,160張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
嘉裕(1417-TW)近5日股價下跌3.32%，所屬產業為紡織纖維，相關紡織纖維類指數下跌1.35%。台灣加權指數下跌0.73%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-637 張
- 外資買賣超：-647 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+10 張
- 融資增減：-15 張
- 融券增減：-453 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+26.15%
$12,615
原投組報酬率
+18.55%
$11,855
投組標的成分
40%
2211
20%
8171
20%
4763
10%
4102
10%