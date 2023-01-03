終端需求保守 12月我國製造業PMI續創低

中華經濟研究院今 (3) 日公布，去 (2022) 年 12 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI) 為 43.7%，月跌 0.2 個百分點，不僅連 2 跌，也續創新低；而製造業未來六個月展望指數同樣持續緊縮，惟緊縮速度緩步回升，上揚 4.0 百分點至 29.3%。

中經院不諱言，由於歐美終端需求保守，農曆年前並未見明顯拉貨力道，製造業處在等待觸底反彈狀態。

12 月 PMI 的五項組成指標中，新增訂單、生產和人力僱用緊縮，供應商交貨時間下降，存貨緊縮；六大產業中，有五大產業回報 PMI 緊縮，依緊縮速度排序為電力暨機械設備產業 (39.0%)、電子暨光學產業 (39.8%)、基礎原物料產業 (46.0%)、交通工具產業 (47.0%) 和化學暨生技醫療產業 (48.1%)，食品暨紡織產業 (62.1%) 則連 2 個月回報 PMI 擴張。

而製造業未來六個月展望指數持續緊縮，惟緊縮速度緩步回升，指數上揚 4.0 百分點至 29.3%，其中，六大產業全數回報緊縮。

另外，隨著國內疫情影響趨緩，12 月台灣非製造業經理人指數 (NMI) 已連 2 個月擴張，指數續揚 1.1 個百分點至 53.3%，惟未來展望仍緊縮，回跌 1.2 個百分點至 36.2%。