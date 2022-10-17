〈宣德展望〉衝刺非消費性電子應用 打入美系低軌衛星供應鏈

連接器廠宣德 (5457-TW) 積極拓展非消費性電子應用，不僅代工組裝歐系電動自行車 (E-Bike)，也打入美系低軌衛星龍頭，供應新一代接收設備的訊號傳輸線，成營運新動能；宣德也積極擴大台灣、東南亞、墨西哥等非中國地區產能布局。

宣德表示，目前規劃將台灣作為非消費電子產品生產重心，高雄岡山廠第三季上線，開始替歐系電動自行車 (E-Bike) 客戶代工組裝外，第四季也開始量產美系低軌衛星的訊號傳輸線，二大產品預計明年進一步放量。

除了低軌衛星、電動自行車，宣德透露，高雄廠也將生產工業、通訊、物聯網以及醫療等應用，明年將有多家新客戶加入；且透過將業務延伸至組裝領域，不僅能帶動零組件出貨，也能提升接單競爭力。

在整體營收成長下，宣德台灣產值比重已經由去年 10%，今年可望提升至 15-16%，2024 年將提升至 30%，將成為公司除了中國外的最大生產基地；而以產品別比重來看，非消費性電子今年可望達 30-40%，長期往 50% 邁進。

宣德也擴大東南亞布局，除了馬來西亞廠外，轉投資台翰 (1336-TW) 越南廠明年將透過擴產 30-40%，預計下半年效益顯現。另一方面，為了就近服務美系客戶，公司也評估赴墨西哥設廠，目標未來中國以及非中國低產值比重各半。