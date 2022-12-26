台灣第三波Omicron疫情估落在2月初 單周確診上看3萬人

歲末年終旅遊旺季，疫情指揮中心指揮官王必勝今 (26) 日指出，上周約有 12 萬人確診，單周增加 12.6%，染疫有加快的趨勢，預估第三波 Omicron 疫情將落在 2 月初，高峰當周確診人數恐達 3 萬人，此外，中國疫情急遽攀升，政府嚴陣以待，不排除加嚴邊境管制。

行政院長蘇貞昌召開擴大防疫會議，他表示，台灣防疫成效良好，加上國人配合，除了管制措施逐漸放寬外，邊境也從本月開始取消入境人數上限，國人目前逐步進入正常生活，不過，中國疫情有急速上升的趨勢，造成都會地區醫療體系嚴重負荷，請指揮中心持續緊盯相關資訊。

指揮中心指出，中國隨著元旦、春節連假返鄉人流將增加傳播風險，疫情將自城市向農村地區擴散，推估整體疫情可能持續超過 3 個月。

指揮中心預估，寒假放假當周出國人數最高增至 22.4 萬，至於返國 / 入境人數於農曆春節結束當周將增至 20.5 萬人次，農曆春節前一周自中國入境訂票人數已增至 10795 人次。

交通部補充說明，經統計，本周起至農曆年後從中國返台的航班尚有機位，訂位率介於 4 至 6 成之間，台商、台生、台胞若要返回國內，仍可搭乘四個航點的班機。

中國疫情快速升溫，王必勝表示，確實觀察到中國境外移入確診個案有增加的趨勢，指揮中心會嚴陣以待，雖然目前尚未要升高邊境防疫規格，但會開會跟專家討論是否要針對邊境管制再進行調整。

王必勝指出，今年倒數第二周 (第 51 周) 確診數為 12 萬人，與前一周相比增加 12.6%，持續上升當中，近日確診數都是以 20-30% 在增加，初估 2 月初將是第三波 Omicron 疫情，預期高峰當周的平均確診人數落在 3 萬人。

