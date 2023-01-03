盤中速報 - 青雲(5386)股價大漲至37.3元，漲幅達7.18%

青雲(5386-TW)03日09:07股價上漲2.5元，報37.3元，漲幅7.18%，成交296張。

青雲(5386-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦硬體及其零件之製造加工及買賣。資訊設備及其他週邊設備加工製造及買賣。高階伺服器記憶體模組。

近5日股價下跌3.33%，櫃買指數下跌1.21%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-59 張
  • 外資買賣超：-59 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：-9 張
  • 融券增減：-5 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+22.79%

$12,279

原投組報酬率

+12.97%

$11,297

投組標的成分

  • 40%

    高力

    8996

  • 20%

    雄獅

    2731

  • 20%

    橘子

    6180

  • 10%

    八方雲集

    2753

  • 10%

    統一NYSE FANG+ ETF基金

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞