盤中速報 - 青雲(5386)股價大漲至37.3元，漲幅達7.18%

青雲(5386-TW)03日09:07股價上漲2.5元，報37.3元，漲幅7.18%，成交296張。
青雲(5386-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦硬體及其零件之製造加工及買賣。資訊設備及其他週邊設備加工製造及買賣。高階伺服器記憶體模組。
近5日股價下跌3.33%，櫃買指數下跌1.21%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-59 張
- 外資買賣超：-59 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：-9 張
- 融券增減：-5 張
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