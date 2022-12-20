盤中速報 - 青雲(5386)股價大漲至38.8元，漲幅達7.48%

青雲(5386-TW)20日09:09股價上漲2.7元，報38.8元，漲幅7.48%，成交252張。
青雲(5386-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦硬體及其零件之製造加工及買賣。資訊設備及其他週邊設備加工製造及買賣。高階伺服器記憶體模組。
近5日股價上漲3.88%，櫃買指數下跌0.47%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+46 張
- 外資買賣超：+46 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+120 張
- 融券增減：+2 張
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