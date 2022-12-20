盤中速報 - 青雲(5386)急拉4.82%報38.05元，成交104張

青雲(5386-TW)近5分K漲速4.82%，20日09:08報38.05元，成交104張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
青雲(5386-TW)近5日股價上漲3.88%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲0.35%。櫃買指數下跌0.47%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+46 張
- 外資買賣超：+46 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+120 張
- 融券增減：+2 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+36.28%
$13,628
原投組報酬率
+26.30%
$12,630
投組標的成分
40%
2014
20%
3444
20%
2441
10%
3128
10%