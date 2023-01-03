盤中速報 - 華城(1519)股價大漲至51.8元，漲幅達7.25%

華城(1519-TW)03日11:07股價上漲3.5元，報51.8元，漲幅7.25%，成交13,336張。

華城(1519-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為變壓器及配電盤。配電器材及其他。統包工程。

近5日股價下跌2.42%，台灣加權指數下跌1.03%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-2,188 張
  • 外資買賣超：-2,144 張
  • 投信買賣超：+3 張
  • 自營商買賣超：-47 張
  • 融資增減：+369 張
  • 融券增減：-23 張

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