〈熱門股〉鴻海傳失iPhone 15 Pro MAX獨家代工 股價探19個月低點

鴻海 (2317-TW) 傳出可能失去明年獨家代工 iPhone 15 Pro Max 的地位，本周股價最低來到 99.5 元，也寫下 2021 年 5 月中旬以來，19 個月的低點，周五則收 99.9 元，周跌 1.1%；若以 2022 整年來看，鴻海下跌 3.9%。

研調機構集邦 (TrendForce) 指出，鴻海鄭州廠受到疫情影響，稼動率估仍難突破 7 成，因此，研判 2022 年 iPhone 14 系列出貨量僅有 7810 萬支，且在中國解封導致缺工下，2023 年首季 iPhone 全系列出貨量將調降至 4700 萬支，年減 22%。

集邦更指出，鴻海長年獨家代工高階 iPhone 的 Pro 系列，但蘋果基於風險控管，原本就有意找尋其他業者加入生產組裝行列，在此次鴻海鄭州廠事件後，更有意讓中國立訊精密成為明年 iPhone 15 Pro Max 的組裝代工廠之一。

不過，業界人士分析，由於目前立訊 iPhone 代工廠仍坐落中國，雖然越南也有工廠，但蘋果現階段海外生產 iPhone 仍以印度為主，而鴻海在印度布局 iPhone 全系列產品製造，可望平衡高階機種被瓜分的影響。

而大盤 2022 年下跌 4081 點或 22.4%，鴻海雖然僅跌 3.9%，表現相對抗震，但外資全年仍賣超 65.87 萬張，持股降至 573.76 萬張，持股比由 46.38% 降至 41.38%。