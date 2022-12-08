經營權之爭龍邦說重話 泰山也喊提告

泰山 (1218-TW) 大股東龍邦 (2514-TW) 由董事長劉偉龍今 (8) 日大力抨擊公司派以串謀外人賤賣全家 (5903-TW)4.33 萬張股權，且多度以「強盜」、「土匪」指責，泰山今天決定，將對劉偉龍提出妨害名譽加重毀謗告訴。

泰山在 5 日以鉅額逐筆交易方式完成處分 4.33 萬張全家股權，交易總金額高達 80.97 億元，大股東龍邦連日除發表聲明表示強烈不滿之外，並由劉偉龍主持記者會並強調已獲泰山 53% 股權的支持，目前除依法儘速召開股東臨時會之外，並準備近期展開司法及行政的救濟，尋求這批已售出全家的股票恢復原狀。

泰山董事詹皓鈞及發言人雷松青隨後出面回應，強調此一處分全家股權案完全合法、合規，強調泰山一直以來都是殷實的食品業，不是投資業，不像某些公司，很會投資，泰山處分全家股票這樣的報酬很合理，對股東絕對可以交代。

泰山針對劉偉龍今天在兩大報刊登的半版廣告，且在記者會中還指控泰山「強盜、土匪、助紂為虐」，泰山指出，這些都對泰山以及獨立董事們造成嚴重的名譽損壞，決定，將會對劉偉龍提出妨害名譽加重毀謗告訴。

泰山並指出，今天龍邦召開的記者會上，沒有任何一位獨立董事列席，但劉偉龍卻一再於會中與一般董事去指揮獨立董事召開股東臨時會，顯然有目的的在影響獨立董事。

泰山指出，龍邦公司花了跟自己市值差不多的金額，或者說他資本額的兩倍，將近 100 億元，來購買泰山的股權，有什麼正當性，有經過龍邦的股東同意嗎？

龍邦集團累計持有泰山的股權比例已衝高到 46.92%，其中包括前公司派的總裁詹仁道、前董事長詹岳霖轉讓 4.5% 股權給龍邦之外，父子兩人手中還剩餘 1.5% 股權將支持龍邦，泰山董事詹皓鈞表示，尊重其他長輩堂哥的決定。