經營權大戰 泰山重砲回擊龍邦意圖誤導投資人

泰山 (1218-TW) 的經營權大戰已先進入司法戰，大股東龍邦 (2514-TW) 對公司派火速由董事會通過並出售全家 (5903-TW) 股權 4.33 萬張案，日前已聲請「定暫時狀態處分暨緊急處置聲請狀」（假處分），泰山今 (14) 日再度發表聲明砲轟龍意圖誤導投資大眾、操縱股價。

泰山今天澄清，泰山 13 日公告收到保勝投資聲請「定暫時狀態處分暨緊急處置聲請狀」之繕本，即該聲請案請求禁止泰山公司執行 12 月 2 日董事會通過的「擬處分所持有之全家便利商店股份有限公司之股份」行為；惟該處分全家股份之行為客觀上已完成（2022 年 12 月 7 日櫃買市場已完成買賣之款券交割）、法律上已無該聲請定暫時狀態處分標的存在；理性、尊重法律秩序之人，應該會撤回該聲請案，或至少要變更聲請之請求，但迄今未見聲請人撤回聲請、亦未見變更聲請請求。

泰山聲明指出，媒體報導龍邦所謂「透過旗下保勝投資公司向法院提出聲請，要求泰山復原已售出的 4.33 萬張全家股票」，不論從資本市場之交易安全與法律上之主張而言，根本都不可能，合理懷疑，龍邦只是操弄已無聲請實益之假處分案，企圖誤導投資大眾。

泰山呼籲主管機關應嚴正對待龍邦等危害資本市場秩序違法行為，以保障投資大眾權益。泰山並重申處分全家股份完全合法，懇請投資大眾莫遭有心人誤導致權益受損。