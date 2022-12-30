春節台股行事曆：封關行情選股、2023該關注的三大投資議題

一、春節台股行事曆

台股 2023 封關最後交易日就在 1/17，1/30 為春節後第一個交易日；而銀行春節前的最後營業日在 1/19，如果有要換匯或處理交割款事宜的朋友要多留意；另外，提醒投資人，2023 年 1 月的期貨選擇權結算日在 1/30，要押樂透的要多留意！

二、封關日歷史行情表現統計

從近 20 年的統計數據來看，過去 20 年，封關日當天有 17 次上漲，機率為 85%；封關日平均漲幅 0.35%；另外根據統計，在封關日前一天收盤或封關日當天進場的勝算較高，但歷史紀錄不代表未來績效，所以投資人還是要留意風險。(資料來源：近 20 年台股封關前後行情數據)

另外，統計近十年封關前一週買進、並在封關當日賣出的數據，並篩選平均漲幅大於 1%，和上漲年份大於 7 次的量化選股，歷史平均漲幅最高的前三名分別是興富發 (2542-TW)、儒鴻 (1476-TW) 、順德 (2351-TW)，漲幅分別為 3.14%、2.97%、2.27%。(資料來源：封關前一週量化統計數據)

三、2023 升息循環尾聲需要關注的３件事！

全世界的通膨在明年可能都會進入一段較舒緩的時間，但也會遠遠高於各國央行希望的 2% 目標，美國的勞力市場也讓美國的服務類通膨將成為明年通膨的主力，螺旋通膨上升會是明年最需要解決的問題。

各國央行升息決策也多數會在明年進入尾聲，但也不會輕易降息，貨幣政策有其滯後性所以需要時間觀察，但是過早的轉向也會帶來危險。明年需要注意的是，由於升息導致經濟趨緩、企業財報受影響程度，一月的美股財報季即可開始觀察。

還有原本因為通膨而受惠的企業財報有沒有可能會因此顯著下滑；此外，企業借貸成本也是需要特別關注的事情，美國 25 大銀行對企業短期放貸的利率基準，目前已經是 08 年金融海嘯以來最高的水準，原本這十幾年以來企業原先習慣的資金環境徹底改變，資金應用的方式與槓桿都需要調整。(前往 2023 完整投資總經展望參考資料)

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