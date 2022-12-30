〈台股盤中〉今年最後一個交易日 電子權值股回神大漲百點

今 (30) 日是台股 2022 年最後一個交易日，隨著美股科技股逢低買盤進場強彈下，台股早盤跳空開高，資金重回電子族群，午盤前大漲逾百點，站回 14200 點之上，不過交投仍相對清淡，預估成交量達約 1400 億元，而今日也將同步收周線、季線、月線、半年線、年線。

電子權值股今日扮演撐盤要角，台積電 (2330-TW) 站回 450 元之上，漲幅超過 1%，最高來到 456 元，收復 5 日均線，聯電 (2303-TW)、聯發科 (2454-TW)、台達電、台塑四寶等，同樣穩守盤上，大立光、旭隼、嘉澤、緯穎等高價股表現也不俗。

盤面上軍工概念股再度成為焦點，八貫接獲全球知名軍用品大廠訂單，間接打進北約軍隊防彈衣供應鏈，今日股價續強，午盤前漲幅超過 9%，環天科、雷虎、寶一、和成、精剛、漢翔等表現也不俗，漲幅也都超過 1%。

觀光旅遊、美食族群則持續受惠解封題材發酵，八方雲集大漲超過 7%，美食 - KY 也漲近半根停板，其他包含亞洲藏壽司、六角、王品、雄獅、華園、新天地、好樂迪同樣都力守盤上。

另一方面，生技族群中高端、基亞因涉內線交易、非常規交易案，檢調昨日大動作約談基亞董事長張世忠、云辰開發董事長張姿玲等 18 人，在利空消息衝擊下，基亞早盤一度逼近跌停價位，高端、云辰跌幅也接近 5%。