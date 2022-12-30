中國每日新冠病亡人數估9,000人 下月恐增至2.5萬人

最新數據顯示，中國每日新冠肺炎病亡人數約 9,000 人，幾乎是一周前的一倍，且到下月底病故人數可能會進一步增至 2.5 萬人，導致即將到來的春節蒙上陰影。

倫敦健康數據機構 Airfinity 周四（29 日）表示，估計中國每日新冠肺炎病亡人數約 9,000 人，比上周估計的 5,000 人還多。據該機構預測，病歿人數將在 1 月 23 日（大年初二）攀抵高峰，達到 2.5 萬人左右，12 月以來累計 58.4 萬人病故。

Airfinity 說，中國每日新增確診病例約 180 萬例，預估中國將在 1 月 13 日面臨第一波感染高峰，每日染疫人數衝上 370 萬人。

Airfinity 研究人員表示，Airfinity 評估的依據，是中國各省公布的數據，以及香港、日本等地區的疫情趨勢。

中疾控流行病學前首席科學家曾光周四表示，北京新冠感染率可能已經超過 80%。他說，「我們沒預（料）到這次第一波就來勢洶洶，甚至很快超過 50%、60%、70%，甚至 80% 的感染率。」

曾光說，這次疫情之所以讓民眾覺得特別猛烈，主因是毒株傳播力強，以及冬季是呼吸道類疾病高發期。

上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院副院長陳爾真周四也表示，隨著感染病例增加，瑞金醫院急診就診量已經翻了一倍，重症高峰慢慢出現。

陳爾真說：「隨著新冠感染者數量的增多，重症高峰已經慢慢出現了，急診壓力很大，人手很緊張。」他表示，這兩天該院發熱就診量下降，從每天 600 人次降至 300 人次，但急診就診量翻倍，達到每天 1,500 人次。