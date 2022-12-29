盤中速報 - 大宇資(6111)急拉3.85%報64.5元，成交1,871張

大宇資(6111-TW)近5分K漲速3.85%，29日09:06報64.5元，成交1,871張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
大宇資(6111-TW)近5日股價上漲1.32%，所屬產業為文化創意業，相關文化創意產業指數上漲1.15%。櫃買指數下跌0.76%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-32 張
- 外資買賣超：-96 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+64 張
- 融資增減：+67 張
- 融券增減：-41 張
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AI優化後報酬率
+20.92%
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原投組報酬率
+12.21%
$11,221
投組標的成分
40%
2211
20%
2748
20%
2753
10%
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10%