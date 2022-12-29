盤中速報 - 大宇資(6111)股價大漲至65.6元，漲幅達7.01%

大宇資(6111-TW)29日09:06股價上漲4.3元，報65.6元，漲幅7.01%，成交2,183張。

大宇資(6111-TW)所屬產業為文化創意業，主要業務為遊戲軟體研發、代理及銷售。線上遊戲經營服務及授權。

近5日股價上漲1.32%，櫃買指數下跌0.76%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-32 張
  • 外資買賣超：-96 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+64 張
  • 融資增減：+67 張
  • 融券增減：-41 張

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