ViewSonic今年成長收斂 看明年顯示器市況變數仍多

優派 (ViewSonic) 董事長朱家良說，Viewsonic 將持續擴大非硬體領域布局、廣納人才，並將台灣教育數位轉型經驗輸出海外，不過談到顯示器硬體認為，今年成長幅度將明顯收斂，但出貨可優於疫情前，至於明年變數仍相當多。

優派近年積極布局全球教育科技事業，繼 8 月宣布發表 UNIVERSE 教育元宇宙軟體後，今 (10) 日進一步宣布成立「優派學院」，整合旗下數位教育解決方案。

受整體大環境變化，Viewsonic 認為，今年消費市場需求較去年下滑，商用市場 (B2B) 相對有撐，抵禦部分消費市場衰退，今年在過去兩年產業大幅成長後，成長幅度將收斂。

Viewsonic 近年積極將營運觸角從既有顯示器硬體延伸至軟硬體整合、解決方案服務等，並強攻教育領域的數位轉型商機，今日成立的「優派學院」將整合旗下 ViewBoard 智慧互動電子白板、myViewBoard 數位教育平台、UNIVERSE 教育元宇宙等，並由連育仁教授擔任優派學院院長。

朱家良指出，後疫情時代加速教育產業數位轉型，ViewSonic 希望透過成立優派學院作為教育領域數位轉型的加速器，並擴大既有生態系合作，研發跨學科數位互動教材，目前已陸續與僑委會、敦煌、溫美玉、臺灣吧等合作，同時擴大人才招募，日前更宣布將南下高雄設立南台灣辦公室。

ViewSonic 本周也將參與 2022 台灣教育科技展 (EdTech Taiwan 2022)，將透過教師研習區、數位內容區、手寫體驗區、教育元宇宙等四大主題，展示近年在教育數位轉型領域的布局。