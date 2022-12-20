盤中速報 - 大宇資(6111)急拉2.1%報63.1元，成交1,234張

大宇資(6111-TW)近5分K漲速2.1%，20日09:08報63.1元，成交1,234張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
大宇資(6111-TW)近5日股價上漲24.77%，所屬產業為文化創意業，相關文化創意產業指數上漲5.43%。櫃買指數下跌0.47%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-47 張
- 外資買賣超：-296 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+249 張
- 融資增減：+546 張
- 融券增減：+261 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+25.75%
$12,575
原投組報酬率
+17.37%
$11,737
投組標的成分
40%
2014
20%
3444
20%
2441
10%
3128
10%