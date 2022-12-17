〈熱門股〉仙劍IP認列獲利進補 大宇資單周大漲20%

遊戲廠大宇資 (6111-TW) 認列仙劍奇俠傳中國 IP 交易，第四季獲利進補，獲利回升加上明年展望樂觀吸引市場搶進，本周大漲 20.5%。

大宇資表示，仙劍奇俠傳中國 IP 交易 6 億元，約貢獻 EPS 7 元，法人看好全年可賺一個股本。展望後市，大宇資明年將推出超過 6 款遊戲新作，本業營運看增。

大宇資本周大漲 20.5%，成交量放大至 3 萬張，三大法人買超 432 張，其中外資買超 187 張、自營商買超 245 張。