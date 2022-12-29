〈貴金屬盤後〉美元回升 金價收黑仍守住1800美元關卡

〈貴金屬盤後〉美元回升 金價收黑仍守住1800美元關卡 (圖:AFP)
〈貴金屬盤後〉美元回升 金價收黑仍守住1800美元關卡 (圖:AFP)

黃金期貨周三 (28 日) 受到美元和美債殖利率回升的打擊而收黑，但仍守住每盎司 1800 美元整數關卡。

  • 2 月交割的紐約黃金期貨價下跌 7.30 美元或 0.4%，收在 1815.80 美元，從周二觸及的六個月高點下滑。

Kitco Metals 資深分析師 Jim Wyckoff 表示，黃金經過修正拉回和獲利了結的賣壓，加上美元和美債殖利率上升，變得日益悲觀。

美元和美債殖利率周三都保持在盤中高點，因而打壓投資人對貴金屬的需求。

分析師說，黃金目前仍守在 1800 美元以上，假如跌破這個支撐，投資人對近期的大漲的可能失去信心。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 說：「金價守住關鍵的 1800 美元支撐價位，這是多頭和空頭都關注的水準。交易員認為，只要能持續保持在 1800 美元以上，金價就可能朝更高的方向移動。」

但 OANDA 資深市場分析師 Craig Erlam 認為，假如進入 2023 年之後，聯準會 (Fed) 沒有轉鴿的發言、或公布任何有利的經濟數據，黃金投資人可能遭遇一波修正。

美股雖然恢復交易，但在元旦到來以前，本周預料仍會保持交投清淡。

Kitco Metals 的 Wyckoff 認為，對金價來說，中國是很大的變數。「我預測 Fed 鷹派談話的影響大致已經反映在價格上，通膨將開始略微下降，但中國是眼前的一大變數。」

Comex 金屬商品交易 
  • 3 月交割的白銀期貨下跌 38 美分或 1.6%，報每盎司 23.84 美元。
  • 3 月交割的銅期貨幾乎收在平盤，報每磅 3.84 美元。
  • 4 月交割的白金期貨下跌 12.50 美元或 1.3%，報每盎司 1020.20 美元。
  • 3 月交割的鈀金期貨下跌 41.30 美元或 2.3%，收每盎司 1785 美元。

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