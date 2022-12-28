春節需求將提前在Q4反映 宏亞今年營收將成長 明年動能也足

宏亞 (1236-TW) 今 (28) 日召開法說會，董事長兼總經理張云綺指出，今 (2022) 年成本壓力較去年增加大約 6000 萬元左右，多方考量下，調整產品價格，不過漲價初期，消費者無法接受所以做促銷活動，因此，到了今年下半年才看得出漲價效益，目前原物料價格還在高點，會密切觀察接下來的變化。

同時，由於 2023 年春節的落點在 1 月下旬，在春節的送禮產品銷售業績可望在今年第四季反映，可望推升宏亞 2022 年全年營收成長。公司以往多是餅乾和巧克力產品，現在有可頌後，多了發酵類產品技術，客戶發現宏亞可做代工了，目前已接獲星巴克、有名吐司產品代工，都將成為公司新的營運動能。

宏亞為提升品牌力，以 77 母品牌 + 7 個子品牌整合行銷，張云綺指出，公司希望提升品牌力，希望把品牌年青化，以母品牌帶領子公司行銷可以看出顯著的跡象，較去年同期雙位數的實銷成長，這有有利明年營運的成長。

宏亞至 9 月底持有藥華藥 (6446-TW) 股票 2370 張，價值大約 11.8 億元，公司被問及是否會再度處分藥華藥，發言人余彩雲財務經理說，公司持股成本相對比較低，希望是長期的持有，有適合的時機會做處分，但需要看資本市場的情形才會決定，並沒有時間表。

宏亞至 9 月底持有藥華藥共 2370 張，其中可流通的數量有 1098 張，其它參與私募共有 1272 張，其中有 465 張在這個月閉鎖期到期、426 張會在 2023 年的 6 月到期，今年 5 月參與的會在 2025 年 5 月閉鎖期到期。

宏亞 2022 年前三季營收 14.61 億元，稅後純益 4 億元，較去年同期轉虧爲盈，每股純益達 3.69 元。