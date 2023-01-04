【產業概觀】中藥製劑是什麼？清冠一號令它受重視！中藥獲准上市公司概覽

一、中藥製劑是什麼？清冠一號令它受重視

中藥涵義廣泛，主要分為中藥材、中藥製劑、傳統臨床製劑、中成藥、供配伍用中藥顆粒等，其來源包括植物、動物、礦物，又以植物藥使用最普遍，比例也最高，自古相沿把藥學稱為「本草」，眾多典籍和文獻資料均以本草命名。

中藥製劑是指在中醫藥理論下，依據「中國醫院製劑規範」、「中國藥典」等標準規定的處方，將藥物加工製成具一定規格、可直接用於臨床的藥品。

台灣中藥製劑產業規模小，以中醫院所和藥房為主要通路，中藥濃縮製劑也有納入健保給付範圍。

依據經濟部國貿局資料顯示，2021 年中藥製劑公司外銷金額超過 100 萬有 12 家，當中超過 400 萬美元的有 5 家，包含柯達製藥、勝昌製藥、港香蘭藥廠、得生製藥、順天堂藥廠、當中有上市櫃的公司為 (6535-TW) 順天堂藥廠公司。

因應 COVID-19 疫情，國家中醫藥研究所所研發的台灣清冠一號具有治療效果，並且陸續授權廠商生產製造，迄今已有，順天堂藥廠、莊松榮製藥、立康生技、勸奉堂製藥、勝昌製藥廠、北京同仁堂生技、漢聖製藥、天一藥廠、柯達製藥、天明製藥及富田製藥廠 11 間藥廠進行生產，僅 1 間尚未取得專案製造及外銷專用許可，也有望透過外銷擴大台灣的中藥製劑的出口，但當中上市櫃的公司僅有 (6242-TW) 立康、(6535-TW)順藥兩間。

中藥歷史悠久，為導入科學化驗證並推動中藥 / 植物新藥的發展，中藥產業近年在產官學研界推動下已有多項新藥獲准上市。

即便新藥開發研究曠日費時，但也意味其發展潛力相當大，但不成功便成仁也讓市場對於生技產業與個股經常以本夢比看待，然而一場新冠疫情令各國政府更加重視生技領域，台灣醫療實力向來享譽國際，倘若製藥產業能夠擴大發展，就有機會進一步擴大產業規模讓生技成為繼半導體、風電後的重要產業。

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