台股站上14300點 投信連5買 三大法人買超45.05億元

台股今 (27) 日開高，一度漲逾百點，站上 14400 點，權值股普遍走揚，不過，台積電、航運、觀光股漲勢收斂，加權指數終場上漲 43.3 點，收在 14328.43 點，險守 5 日線，成交值 1252.42 億元，三大法人買超 45.05 億元，盤勢仍為內資主導。

觀察三大法人籌碼動向，外資回頭買超 37.83 億元，終止連 2 賣；投信買超 11.8 億元，為連 5 買；自營商續站賣方，賣超 4.64 億元。

電子權值股今天普遍走揚，台積電一度漲逾 1%，但尾盤漲勢收斂，以 457 元小漲作收；聯詠、瑞昱分別大漲 4%、2%，大立光也獲資金點火；聯發科、台達電、國巨同步收漲；鴻海、華碩、欣興則收黑。

中國邊境大解封，明年 1 月 8 日起公民可出境旅遊，觀光族群吸引買盤進駐，尤其旅行社股漲勢凌厲，雄獅、鳳凰、五福、山富一度觸及漲停，但只演了半場好戲，雄獅終場翻黑、鳳凰小漲 0.6%。餐飲股雅茗 - KY、八方雲集與飯店股六福、國賓、富野等都力守盤上。

航運股方面，貨櫃三雄早盤獲買盤支持，但午盤賣壓逐漸出籠，使得股價拉回平盤附近，其中萬海小跌作收；航空雙雄受惠解封行情，股價逆勢上漲超過 1%；此外，台驊投控、新興、中櫃、遠雄港等均表現不俗。