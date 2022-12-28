美股重點新聞摘要2022年12月28日

今日操盤前瞻

日本央行公布會議紀要

美國 11 月未決房屋銷售

特斯拉深陷賣壓重挫逾 11% 跌出美企市值前十大排行榜

中國工廠暫時停產的傳聞讓特斯拉股價受重擊，周二 (27 日) 暴跌 11%，市值大縮水，正式跌落標普 500 市值前十大寶座，為兩年來首見。特斯拉已經連跌七天，而且月、季和年表現都將創上市以來最差，反映全球需求疲軟、執行長馬斯克關注推特等因素。閱讀全文...

iPhone 供應擔憂 蘋果創 2021 年 6 月以來收盤新低

由於中國新冠確診激增，供應鏈中斷的風險正急遽增加，蘋果 (AAPL-US) 週二 (27 日) 下跌 1.4% 至每股 130.03 美元，跌至 2021 年 6 月以來收盤新低，成為道瓊表現最差成分股。閱讀全文...

中國疫情、工廠暴動成推力 印度有望成蘋果製造新寵兒

華爾街日報（WSJ）周二（27 日）報導，印度很可能在這個十年內成為蘋果的製造新寵兒。此與北京的失誤有很大關係，但新德里也值得稱讚，因為其努力讓印度成為更容易製造電子產品的國家，以經濟的角度來看更具吸引力。閱讀全文...

反擊油價上限制裁 普丁下令明年 2 月起禁售俄國石油給參與者

彭博周二（27 日）報導，克里姆林宮公布，俄羅斯總統普丁簽署總統令，禁止向遵守價格上限的外國石油買家出口石油和石油產品。俄國正式對西方國家的油價制裁予以還擊，但首批行動並未包含近期俄國高官警告的減產舉措。閱讀全文...