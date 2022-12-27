奇景罕見攜手聯詠 推出超低功耗智慧監控AI解決方案

驅動 IC 雙巨頭奇景光電 (HIMX-US) 與聯詠 (3034-TW) 今 (27) 日共同宣布，將在明年初拉斯維加斯舉行的 CES 2023 美國國際消費電子展，聯手推出超低功耗電池並具備預錄功能的 AI 全時監控解決方案。

雙方表示，此次解決方案結合奇景的 WE1 AI 處理器，以及聯詠的核心 AI 視覺處理器，奇景的 WiseEyeTM 智慧影像感測處理器提供低功耗預錄功能，聯詠核心 AI 視覺處理器則支援 Wi-Fi 6 介面傳輸，進行高品質和低延遲即時影像串流。

以監控攝影機來看，可運行全時的預錄功能，以低幀率預錄影像，且在核心處理器關機狀態下，僅需消耗個位數毫瓦的電量，同時，奇景 WE1 AI 處理器可以智慧感測到特殊運動事件，如特定人物行為或可疑行動活動。

當 WE1 AI 處理器確認事件成立時，將會喚醒聯詠核心 AI 處理器進行高畫質影像錄影，再貼附奇景 WE1 AI 處理器預錄的影像片段，相較於市場現有的監控解決方案，奇景與聯詠聯手的超低功耗智慧監控解決方案，能在實質上提昇隱私及安全性，使用者不僅能獲得更完整影像內容，還包括事件發生前的預錄影像段落。

同時，在 AI 影像智慧感測領域，奇景與聯詠的解決方案，可有效提升監控攝影機電池壽命達 30%。

此外，奇景 WE1 處理器還支援監控攝影系統中的眾多內務管理操作，包括電池壽命管理、攝影機鏡頭視野調整，以 PIR 和 IR 燈補光控制等，聯詠先進的核心 AI 處理器配備 1Gb DRAM，可支援解析度高達 5M 30FPS 的視訊性能，同時對每一幀影像進行高階 AI 運算。

聯詠 WiFi 6 設計也使奇景與聯詠超低功耗智慧監控解決方案，能夠順暢輸出影像串流，不會有卡頓或延遲現象。

奇景執行長吳炳昌表示，奇景與聯詠合作是雙贏，因為兩家公司能夠利用彼此在 AI 方面的優勢，除雙方累積多年在面板顯示器方面的整體專業技術知識外，在新興龐大的 AI 領域，雙方聯手推進與眾多全球供應商合作推出下一代產品。