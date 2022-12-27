盤中速報 - 聯詠(3034)急拉2.99%報327.5元，成交3,949張

聯詠(3034-TW)近5分K漲速2.99%，27日09:18報327.5元，成交3,949張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

聯詠(3034-TW)近5日股價下跌0.81%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌2.31%。台灣加權指數下跌1.03%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-287 張
  • 外資買賣超：+5,588 張
  • 投信買賣超：-5,973 張
  • 自營商買賣超：+98 張
  • 融資增減：-67 張
  • 融券增減：-97 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+21.70%

$12,170

原投組報酬率

+15.10%

$11,510

投組標的成分

  • 40%

    康那香

    9919

  • 20%

    中化生

    1762

  • 20%

    致振

    3466

  • 10%

    元晶

    6443

  • 10%

    瀚亞巴西基金

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞