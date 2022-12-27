盤中速報 - 聯詠(3034)急拉2.99%報327.5元，成交3,949張

聯詠(3034-TW)近5分K漲速2.99%，27日09:18報327.5元，成交3,949張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
聯詠(3034-TW)近5日股價下跌0.81%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌2.31%。台灣加權指數下跌1.03%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-287 張
- 外資買賣超：+5,588 張
- 投信買賣超：-5,973 張
- 自營商買賣超：+98 張
- 融資增減：-67 張
- 融券增減：-97 張
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近5日籌碼
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AI優化後報酬率
+21.70%
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原投組報酬率
+15.10%
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投組標的成分
40%
9919
20%
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20%
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