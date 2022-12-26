〈陸港盤後〉中國首批「陽康」民眾回歸 餐飲、旅遊類股走高

中國 A 股三大指數周一（26 日）收盤齊揚，滬指漲 0.65%，利多是中國首批「陽康」民眾回歸，帶動北京餐飲業客流量快速回升，風景區門票預訂量也激增。

滬指周一收盤漲 0.65% 報 3,065.56 點，深成指漲 1.19% 報 10,978.99 點，創業板指大漲 1.98% 報 2,331.41 點；兩市成交額為人民幣 6,243 億元。

旅遊餐飲、半導體類股強勢拉升，光伏、儲能、風電等新能源族群集體走高，保險、地產、醫藥、釀酒等類股齊跌。

香港周一、周二均補假，股市暫停交易。

繼一個半月以來，北京城區交通壓力首次達到中度擁堵等級。周一早上 7 點半，交通指數為 2.8，全路網處於輕度擁堵級別；7 時 45 分，交通指數迅速升至 4.3，交通壓力達到輕度擁堵級別；8 時 15 分，交通指數達到 6.6，繼一個半月後，交通壓力首次達到中度擁堵等級；8 時 30 分，交通指數攀升至 7.1，交通指數首次破 7；今日早間交通壓力高峰出現在 9 點整，達到 7.5，三環以內馬路擁堵指數更破 8，達到嚴重擁堵級別。

《每日經濟新聞》報導，上周末北京餐飲客流明顯回升，多家餐館出現排隊等位情況。」國貿商城副總監鄭鐵說：「從目前客流量曲線上揚的勢頭來看，如果中間沒有反復的話，預計本周還會迎來更多客流。」

近來，北京、廣州等城市迎來首批「陽康」民眾回歸，本地旅遊市場明顯回暖。攜程平台周日發布的數據顯示，近一周（12 月 19 日至 23 日）北京風景區門票預訂量較前周暴增 177%；逛風景區先發遊客以「90 後」為主，比率接近 50%；其次是「80 後」，比重達 34%。