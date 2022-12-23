〈陸港盤後〉中國經濟重啟行情暫歇 A股三大指數回落

中國 A 股三大指數周五（23 日）收盤齊跌，滬指跌 0.28%，儘管市場傳出中國政府傳出考慮下月將入境隔離政策調整為「0+3」的消息，但經濟重啟行情似乎暫歇，滬指幾乎已回吐經濟重啟行情所有漲幅。

滬指周五收盤跌 0.28% 報 3,045.87 點，深成指跌 0.25% 報 10,849.64 點，創業板指跌 0.4% 報 2,286.19 點；兩市成交額合計人民幣 5,853 億元。

教育、媒體、醫療保健、軟體類股強勢拉升，半導體、紡織、汽車等族群齊跌。

香港恒生指數收盤跌 0.44%，恒生科技指數大跌 2.05%。

彭博周四報導，知情人士透露，中國政府計劃 1 月把入境者檢疫要求調整為「0+3」，取消酒店隔離要求，只要求入境人員在家觀察三天。

儘管如此，A 股三大指數周五仍走低，且中國政府在 11 月 11 日開始放寬封控政策，如今滬指已回落至政策鬆綁前的水準。

GAMA 資產管理公司全球宏觀投資組合經理人 Rajeev De Mello 說：「市場已經消化多數重新開放消息，鑒於消費疲軟，國際資金仍對重返中國持謹慎態度。下次股市走高，等得到這波感染潮消退，民眾與病毒共存，放心出門消費。」

網傳中國國家衛健委會議紀要顯示，全國周二單日新增確診病例逼近 3,700 萬人，且 12 月頭 20 天累計染疫人數直逼 2.5 億人，凸顯疫情情勢嚴峻。

微博與推特近日均流傳一則影片，顯示深圳市龍華區人民醫院外等著看病民眾大排長龍，甚至醫院工作人員手舉告示牌，告知民眾「發熱門診預計等待 15 小時」。

疫情席捲中國，已迫使四川、浙江、上海、廣東、山西等地取消或延後期末考。例如，成都市市政府周四宣布，不安排小學各年級和初中一、二年級、特殊教育期末考。