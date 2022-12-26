盤中速報 - 高端疫苗(6547)急拉2.29%報75.9元，成交2,225張

高端疫苗(6547-TW)近5分K漲速2.29%，26日11:37報75.9元，成交2,225張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
高端疫苗(6547-TW)近5日股價下跌6.82%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌0.13%。櫃買指數下跌1.99%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,150 張
- 外資買賣超：+1,227 張
- 投信買賣超：+2 張
- 自營商買賣超：-79 張
- 融資增減：-215 張
- 融券增減：-473 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+29.49%
$12,949
原投組報酬率
+21.30%
$12,130
投組標的成分
40%
1760
20%
8996
20%
8932
10%
2641
10%