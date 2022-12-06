盤中速報 - 高端疫苗(6547)急跌-2.27%報86.0元，成交1,454張

高端疫苗(6547-TW)近5分K跌速2.27%，06日09:04報86.0元，成交1,454張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

高端疫苗(6547-TW)近5日股價上漲10.55%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲5.53%。櫃買指數上漲4.09%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,444 張
  • 外資買賣超：+1,395 張
  • 投信買賣超：-1 張
  • 自營商買賣超：+50 張
  • 融資增減：+42 張
  • 融券增減：-105 張

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