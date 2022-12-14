盤中速報 - 高端疫苗(6547)急跌-2.24%報78.4元，成交402張

高端疫苗(6547-TW)近5分K跌速2.24%，14日09:05報78.4元，成交402張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
高端疫苗(6547-TW)近5日股價下跌1.72%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌0.66%。櫃買指數下跌1.97%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+365 張
- 外資買賣超：+403 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-38 張
- 融資增減：-139 張
- 融券增減：-40 張
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近5日籌碼
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+15.68%
$11,568
原投組報酬率
+8.96%
$10,896
投組標的成分
40%
3693
20%
4116
20%
3587
10%
2736
10%