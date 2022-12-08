盤中速報 - 高端疫苗(6547)急跌-2.06%報81.0元，成交597張

高端疫苗(6547-TW)近5分K跌速2.06%，08日09:05報81.0元，成交597張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
高端疫苗(6547-TW)近5日股價下跌2.35%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲2.22%。櫃買指數下跌0.05%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-883 張
- 外資買賣超：-738 張
- 投信買賣超：-1 張
- 自營商買賣超：-144 張
- 融資增減：+99 張
- 融券增減：+191 張
最新相關新聞
高端疫苗(6547-TW)近5分K跌速2.06%，08日09:05報81.0元，成交597張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
高端疫苗(6547-TW)近5日股價下跌2.35%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲2.22%。櫃買指數下跌0.05%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+14.78%
$11,478
原投組報酬率
+8.94%
$10,894
投組標的成分
40%
8996
20%
1519
20%
6245
10%
1342
10%