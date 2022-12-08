盤中速報 - 高端疫苗(6547)急跌-2.06%報81.0元，成交597張

高端疫苗(6547-TW)近5分K跌速2.06%，08日09:05報81.0元，成交597張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

高端疫苗(6547-TW)近5日股價下跌2.35%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲2.22%。櫃買指數下跌0.05%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-883 張
  • 外資買賣超：-738 張
  • 投信買賣超：-1 張
  • 自營商買賣超：-144 張
  • 融資增減：+99 張
  • 融券增減：+191 張

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