盤中速報 - 達爾膚(6523)股價大漲至110.5元，漲幅達7.28%

達爾膚(6523-TW)26日09:52股價上漲7.5元，報110.5元，漲幅7.28%，成交716張。

達爾膚(6523-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫學美容保養相關產品之研發及銷售。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

近5日股價上漲0.49%，櫃買指數下跌1.99%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+115 張
  • 外資買賣超：+112 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+3 張
  • 融資增減：-39 張
  • 融券增減：+4 張

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