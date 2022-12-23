盤中速報 - 達爾膚(6523)急跌-2.83%報103.0元，成交456張

達爾膚(6523-TW)近5分K跌速2.83%，23日10:44報103.0元，成交456張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
達爾膚(6523-TW)近5日股價上漲2.84%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲0.1%。櫃買指數下跌3.04%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+235 張
- 外資買賣超：+220 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+15 張
- 融資增減：-155 張
- 融券增減：+3 張
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AI優化後報酬率
+18.07%
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原投組報酬率
+10.18%
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投組標的成分
40%
1752
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20%
2014
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