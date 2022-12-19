盤中速報 - 達爾膚(6523)股價大漲至110.0元，漲幅達7.32%

達爾膚(6523-TW)19日09:15股價上漲7.5元，報110.0元，漲幅7.32%，成交235張。

達爾膚(6523-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫學美容保養相關產品之研發及銷售。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

近5日股價下跌11.64%，櫃買指數下跌0.84%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-71 張
  • 外資買賣超：-68 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-3 張
  • 融資增減：+26 張
  • 融券增減：-14 張

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