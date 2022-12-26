2023年趨勢一次看！專家揭明年投資密碼

受到高通膨、美國鷹派升息、俄烏戰爭等因素影響，今年市場表現慘澹，展望未來該留意哪些變數？美元是否續強？股市買點是否浮現？匯市、商品表現又如何？這些均是投資人關切焦點，也因此，今年榮獲最值得信賴外匯經紀商獎項的 FairMarkets 特別舉辦「2023 年度投資展望」座談會，邀請外匯專家李其展剖析明年市場展望及布局，為投資人獻策。

圖: 外匯專家李其展「2023 年度投資展望」座談會活動現場

此外，由於金融市場瞬息萬變，存在眾多投資變數，為了協助投資人能夠精準判斷市場趨勢，FairMarkets 將與李其展展開緊密合作，每週為 FairMarkets 的客戶提供免費線上講座，由李其展進行精闢、即時的市場分析，藉此協助投資人建立投資信心，快速了解市場變化，進而掌握投資契機。

同時讀者朋友們也有免費參與講座的機會！

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圖: 「2023 年度投資展望」座談會活動現場

明年市場走向 專家大解析

面對經濟衰退、高通膨、高利率的投資環境，明年市場表現將如何？匯市方面，李其展分析，美元進入多頭修正格局，110 是反壓區。由於臨近聖誕、新年假期，匯市波動縮小，美元短線將呈現盤跌格局，待底部成形、結束修正後，才有機會翻揚。歐元自 3 月以來，被季均線反壓、往下走，近期因美元走弱推升歐元走強，若能力守季均線，可望持續反彈，目前支撐區介於 1~1.02。

股市方面，道瓊墜入熊市回神後，已反彈至近前波高點，近期回測年均線，若能守住，反彈格局可期；那斯達克呈現擴散往下探底的偏弱格局，上下刷洗嚴重，宜暫先觀望，但須留意低點若遭摜破，行情恐直驅而下；S&P500 指數受到年均線壓制，待越過年均線，或是接近前波 3,500 低點，可以考慮介入。

商品方面，紐約輕原油回落至每桶 70 美元左右，預估年底前，油價將會於每桶 70~80 美元之間震盪。黃金則仍延續底部墊高、高點過高的格局，但關鍵價位 1,767 美元不能被跌破，否則行情恐將反轉向下。

掌握四大原則 慎選海外交易平台

近年來國人掀起海外投資熱潮，因為商品種類多元化、交易成本低，不過，該如何選擇海外投資平台呢？李其展建議，可以秉持 4 大原則：正派經營、多元化商品選擇、友善的中文客戶服務、出入金迅速確實。

李其展以 FairMarkets 為例，該公司 2012 年於澳洲成立，隸屬 Trive 集團，營運受到澳洲 ASIC、模里西斯 FSC 嚴格監管，並提供多種熱門投資商品可供選擇，系統穩定、交易成本低，中文客服及出入金亦很便捷迅速，是不錯的海外投資平台選擇。

FairMarkets 亞太區辦公室執行長 Alex 指出，該公司服務版圖遍及歐亞非三大洲，在 23 國家設立 35 個辦事處，涵蓋中國、台灣、泰國、馬來西亞、越南、菲律賓、中東、南非等地區，以「Simple、Fresh、Fair」為品牌核心理念，打造簡單、公平的交易平台，提供客戶滿意及優質的產品和服務。

至於投資人最關心的安全問題，FairMarkets 藉由嚴格內控及保險，來確保客戶資金安全，執行長 Alex 表示，FairMarkets 優化內部管理，財務管理均會進行內部審計、獨立審計，以保證公司財務健康；更為每位客戶帳戶免費提供高達 50 萬美元的保險，採取帳戶分離制，客戶資金並不會混入公司營運帳戶，以嚴實監管體系確保客戶資金安全。也因此，FairMarkets 獲得「Wiki Finance World 2022」最值得信賴的外匯經紀商獎項。

圖: FairMarkets 獲得「Wiki Finance World 2022」最值得信賴的外匯經紀商獎項。

FairMarkets 提供 CFD 外匯、期貨、股票等高達 500 多種的金融商品服務，如歐元、日幣、里拉、南非幣等涵蓋成熟國家、新興市場的貨幣兌；追蹤 S&P 500 指數、那斯達克 100 指數等美股，黃金、白銀、油價等大宗商品差價合約，以及特斯拉、蘋果等熱門美股，均可透過該平台交易，投資全世界。而且系統穩定，沒有最低存款要求，靈活槓桿選擇高達 1000 倍，點差低至 0 元起。

為了讓服務更能在地化，執行長 Alex 表示，FairMarkets 提供多元化的文化及語言服務支持，包括中文、粵語、韓文、法語、英語等 10 多種語言，提供每週五天 24 小時的客戶服務。同時還設立中文版 Line 官方帳號，藉此讓國人享有快速、友善的客戶服務。

出入金迅速確實 贈金活動豐富

除了資金安全，投資人也很在意入金簡便及出金確實與否，執行長 Alex 指出， 投資人可以信用卡、銀行電匯、加密貨幣等多元管道入出金。5000 美元以內的小額入金者，線上刷卡入金即可，快速又安全；較大部位資金者則可經由銀行電匯，作業時間視各銀行而定。明年元月則將提供電子錢包、加密貨幣入金。至於出金，電匯通常是 2-7 工作天可以到帳，信用卡最快當天到帳。

為了獎勵投資人，FairMarkets 會不定期祭出豐富的贈金活動，以 100% 贈金活動為例，投資人入金多少錢，FairMarkets 就會回饋等額交易金，最低入金 100 美元，最高可以獲取 11,000 美元贈金。可以到 FairMarkets 的官網瞭解更多活動訊息。

經營企業的同時，FairMarkets 亦會秉持企業社會責任，不斷實踐善的力量，回饋社會，以台灣為例，今年新冠肺炎疫情嚴峻之際，該公司捐贈快篩試劑給大同育幼院，未來也會持續回饋台灣社會。

展望未來，由於 FairMarkets 擁有強大的實力及先進的科技力量，將持續優化交易平台，提供多元化的金融產品、最簡便的投資流程、最安全的交易平台、最佳的客戶體驗，以及更為個性化的專屬服務，協助投資人抓住更多機遇，取得更好的發展，成為投資人布局全球市場的好夥伴。