盤中速報 - 中化生(1762)股價拉至漲停，漲停價69.8元，成交4,521張

中化生(1762-TW)26日09:19上漲6.3元，股價漲停報69.8元，委買3張、委賣159張，成交4,521張。

主要業務為原料藥製造銷售。所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數近5日下跌0.21%。

中化生(1762-TW)近5日股價下跌0.78%，台灣加權指數下跌1.77%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-782 張
  • 外資買賣超：-405 張
  • 投信買賣超：-307 張
  • 自營商買賣超：-70 張
  • 融資增減：-65 張
  • 融券增減：-34 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+19.52%

$11,952

原投組報酬率

+13.53%

$11,353

投組標的成分

  • 40%

    寶齡富錦

    1760

  • 20%

    高力

    8996

  • 20%

    宏大

    8932

  • 10%

    正德

    2641

  • 10%

    霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞