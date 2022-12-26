盤中速報 - 中化生(1762)股價拉至漲停，漲停價69.8元，成交4,521張

中化生(1762-TW)26日09:19上漲6.3元，股價漲停報69.8元，委買3張、委賣159張，成交4,521張。
主要業務為原料藥製造銷售。所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數近5日下跌0.21%。
中化生(1762-TW)近5日股價下跌0.78%，台灣加權指數下跌1.77%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-782 張
- 外資買賣超：-405 張
- 投信買賣超：-307 張
- 自營商買賣超：-70 張
- 融資增減：-65 張
- 融券增減：-34 張
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