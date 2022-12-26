盤中速報 - 神隆(1789)急拉2.66%報27.0元，成交612張

神隆(1789-TW)近5分K漲速2.66%，26日09:06報27.0元，成交612張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
神隆(1789-TW)近5日股價上漲1.77%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數下跌0.21%。台灣加權指數下跌1.77%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+36 張
- 外資買賣超：+143 張
- 投信買賣超：+4 張
- 自營商買賣超：-111 張
- 融資增減：+381 張
- 融券增減：+11 張
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原投組報酬率
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投組標的成分
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