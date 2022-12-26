盤中速報 - 神隆(1789)急拉2.66%報27.0元，成交612張

神隆(1789-TW)近5分K漲速2.66%，26日09:06報27.0元，成交612張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

神隆(1789-TW)近5日股價上漲1.77%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數下跌0.21%。台灣加權指數下跌1.77%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+36 張
  • 外資買賣超：+143 張
  • 投信買賣超：+4 張
  • 自營商買賣超：-111 張
  • 融資增減：+381 張
  • 融券增減：+11 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+29.31%

$12,931

原投組報酬率

+19.80%

$11,980

投組標的成分

  • 40%

    寶齡富錦

    1760

  • 20%

    高力

    8996

  • 20%

    宏大

    8932

  • 10%

    正德

    2641

  • 10%

    霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞