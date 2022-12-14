盤中速報 - 神隆(1789)急跌-2.06%報26.0元，成交1,268張

神隆(1789-TW)近5分K跌速2.06%，14日09:06報26.0元，成交1,268張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
神隆(1789-TW)近5日股價上漲12.19%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲2.21%。台灣加權指數下跌1.4%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2,624 張
- 外資買賣超：-3,127 張
- 投信買賣超：-1 張
- 自營商買賣超：+504 張
- 融資增減：+1,728 張
- 融券增減：+76 張
最新相關新聞
神隆(1789-TW)近5分K跌速2.06%，14日09:06報26.0元，成交1,268張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
神隆(1789-TW)近5日股價上漲12.19%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲2.21%。台灣加權指數下跌1.4%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+27.41%
$12,741
原投組報酬率
+17.99%
$11,799
投組標的成分
40%
3693
20%
4116
20%
3587
10%
2736
10%