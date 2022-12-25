搶電影復甦商機 銀行祭促刷優惠折扣下殺6折

跨年假期加上強檔新片助攻，可望刺激電影業營業額繼續成長，銀行信用卡也磨刀霍霍推促刷優惠提高動卡率，折扣最低下殺 6 折，但平日、假日優惠折扣差很大，出手前除了比折扣也要留意平假日限制，才能真正享有促刷優惠。

目前包括兆豐、花旗、中信與台新銀行的信用卡都有電影促刷優惠，中信銀與秀泰影城合作發行聯名卡，優惠自然聚焦秀泰影城，花旗與台新則鎖定威秀影城，兆豐則攜手全台 12 家影城提供票價折扣。

兆豐銀行提供，包括 e 秒刷鈦金卡、統一 7-ELEVEN 獅聯名卡、生活工場聯名卡、悠遊聯名卡、原子小金剛卡等 11 張指定信用卡，可在全台 12 家影城、40 個電影院不分平假日，購票享有 67 折優惠。

兆豐銀行表示，指定信用卡卡友，當月刷滿 3000 元，下個月透過「ez 訂」平台或 APP 訂票就可購得電影票 67 折券 2 張，以一張 330 元全票為例，透過兆豐卡購買 2 張電影票、搭配優惠後約可省 218 元。

中信秀泰聯名卡提供卡友假日購買秀泰影城電影票 8 折優惠，平日購票折扣則可下殺至 6 折。

花旗銀行提供饗樂生活卡、Citi Prestige 信用卡、花旗寰旅卡、花旗現金回饋 (PLUS) 卡、花旗紅利卡、花旗超級紅利回饋卡、花旗 PChome Prime 聯名卡、花旗鑽石卡、花旗透明卡等 9 張信用卡威秀影城購票優惠，假日最低 75 折、平日 6 折優惠。

消費者持花旗指定信用卡到威秀影城購票，可享假日最低 75 折、平日 6 折優惠，但要注意的是，卡友必須先加入威秀會員，才能享有刷卡購票優惠。

台新銀行鈦金、御璽、晶緻卡等級以上信用卡，持卡到威秀影城購票，也有平日 7 折的購票優惠。

但要注意的是，部分銀行信用卡提供的電影優惠僅限當日訂購當天場次，甚至是需要民眾出示實體簽單才可享有折扣，因此若是臨時起意想看電影的民眾，建議可以選擇能預先網購訂票的信用卡優惠，才不會影響看片興致。

