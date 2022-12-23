外資連砍5天 台股重挫三檔金控股臉綠

台股今 (23) 日隨美股大跌跳水，金融股也難逃資金提款，遭外資連砍 5 天的永豐金 (2890-TW)、中信金 (2891-TW) 與元大金 (2885-TW) 今(23) 日股價依舊疲軟，永豐金盤中更重挫逾 4.5%，中信金、元大金也有 1% 以上跌幅。

美股大漲曇花一現，受市場對於聯準會升息疑慮聲浪升溫影響，美股四大指數同步收黑，台股也難逃殺機，盤中一度大跌重挫逾 200 點，惟盤中跌幅稍有收斂，但仍重挫逾 150 點、跌幅約 1.1%。

觀察外資最近動向，調節持股主要鎖定金融股下手，其中永豐金、中信金、元大金三檔金融股連續 5 天成為外資賣超重心。

永豐金自 16 日起已連續 5 天遭外資賣超，累計買超張數達 18.8 萬餘張，中信金同樣連續 5 天被外資砍了 18.8 萬餘張，元大金同樣是外資狙擊對象，5 個交易日遭賣超 1.6 萬餘張。

不過也有逆勢抗跌的個股，國泰金 (2882-TW) 盤中逆勢走揚上漲逾 1.7%，股價暫收在 41.2 元，國票金 (2889-TW) 則在平盤上整理，是少數抗跌翻紅的金控股。

法人指出，聯準會今年以來強勢升息，導致股債市場面臨雙殺困境，金控營運也遭遇獲利衰退、股利縮水的逆風環境，過去以高殖利率吸引資金的金控股，接下來是否繼續遭外資調節，將成後市觀察重點。

