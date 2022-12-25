鴻海劉揚偉：量子科技不能單靠半導體製程優勢 需同步發展高階零組件

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉 25 日表示，量子科技發展不是單純憑靠先進半導體製程就能達到，還必須同步發展量子電腦高階零組件，從設計、周邊系統等角度切入。

劉揚偉今日出席量子電腦暨資訊科技與 TAQCIT 年會致詞時表示，台灣對量子科技有一個迷思，就是因有在半導體製程上有優勢，所以發展量子科技一定會領先，但其實沒這麼簡單，量子計算的核心在於量子疊加與糾纏，這不是單純憑靠先進半導體製程就能達到的，不能沿用過去的心態與思維，來面對量子科技的崛起。

他舉例，若把半導體想像成是汽車工業、量子想像是飛機工業，飛機不會取代汽車，但是會做汽車也不代表一定會做飛機，未來整個計算體系，會是量子與古典混合的計算系統。現在的交通系統是由汽車，輪船和飛機所組合的多樣化體系，半導體科技不會自動延伸到量子科技的道理，就如同路上跑的汽車不會自動變成飛機一般的顯而易懂。

劉揚偉認為，量子電腦的核心在於硬體，基礎是量子位元晶片，台灣在晶片製程、封裝、周邊線材以及控制位元是擅長的，應該先以半導體的先進製程為基礎，去發展量子電腦高階零組件，從設計、周邊系統等角度切入，而不是心態上把它當成是一種優勢。

但劉揚偉強調，也需要同時培養軟體方面的人才，著力於量子位元的糾錯、程式語言，進而全面掌握量子電腦的整體技術，台灣在量子科技的發展，除了軟硬體技術持續地推進，和國際之間的接軌與交流也是非常重要的一環，我們既要能「走出去」也要能「引進來」。

劉揚偉也提出建言，希望政府能夠以產、官、學的宏觀視角，組織專案研究團隊，前往國外研究機構交流、取經，導入相關的研究設備、機台，協助在地研究團隊研發相關應用程式，持續擴大人才引進的法規彈性。

最後，劉揚偉宣布，明年 12 月 12 日鴻海研究院的量子 NExTForum，將加入台灣量子電腦暨資訊科技協會的年會活動，每年贊助 200 萬元。也呼籲產、官、學各界大家一同加入，集合眾人的智慧，一起來為台灣的量子科技發展，做出更多貢獻。