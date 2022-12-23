BioNTech將開始進行瘧疾疫苗人體試驗

德國製藥商 BioNTech (BNTX-US) 周五 (23 日) 啟動了一項初期研究，以評估其在人類身上試驗瘧疾疫苗。

第一階段試驗預計將在美國招募 60 名沒有瘧疾病史的志願者，以三劑水平評估候選疫苗。

這支候選疫苗被稱為 BNT165b1，是 BioNTech 瘧疾項目的第一個試驗品，該項目還將在非洲建立疫苗生產線。

這項工作是致力於解決每年導致超過 60 萬人死亡的蚊媒疾病的多項作法之一，死亡者大多數是非洲兒童。瘧疾寄生蟲的複雜結構和生命周期長期以來一直阻礙著開發疫苗的努力。

經過數十年的努力，目前唯一獲得批准的瘧疾疫苗是由英國製藥商 GSK 製造的 Mosquirix ，今年獲得世界衛生組織 (WHO) 的認可，但缺乏資金和商業潛力阻礙了 GSK 盡可能生產更多劑量的能力。

另一項備受關注的成果是牛津大學的瘧疾疫苗。 中期試驗數據於 9 月公佈。雖未進行直接比較，但部分科學家認為牛津疫苗比 Mosquirix 疫苗效果更好，並提供更長的免疫力。

BioNTech 的瘧疾疫苗研發仍是以其 mRNA 技術為重點，該技術在疫情期間被用於快速開發新冠病毒疫苗，方法是促使人體製造屬於病原體一部分的蛋白質，從而引發免疫反應。