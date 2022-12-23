OKX第二次儲備金證明透明度再升級, 用戶可任意瀏覽所有定期審計結果

全球最大數字貨幣交易所之一 OKX 於 2022 年 12 月 23 日（HKT）發佈了其第二份儲備金證明（PoR）。爲保障其儲備金證明透明度，OKX 還宣佈將每月定期公開最新 PoR，用戶可以隨時使用開源工具查看和自我驗證 PoR 審計結果。

同時 OKX PoR 最新功能將允許用戶查看新數據和歷史數據的 OKX 儲備比率，當用戶自我驗證鏈上資產時還可以下載包含新數據和歷史數據的文件以供對比查看。每次 PoR 發佈後，OKX 用戶能夠查看包括最新更新在內的所有歷史 PoR 數據。

2022/12/20 PoR 數據（最新），數據來源 OKX 官方網站

2022/11/22 OKX 首次公開 PoR 數據，數據來源 OKX 官方網站

OKX 一直保持 1:1 的儲備，其 Merkle tree PoR 計劃涵蓋三個關鍵資產（BTC，ETH，USDT）。OKX 南森儀表板涵蓋其他資產，並顯示 BTC，ETH 和 USDT 佔持股的 90% 以上。

爲了確保其 PoR 計劃的透明度，OKX 目前共計公佈了超過 23,000 個地址，並將繼續使用這些地址允許公衆審計資產流動。OKX PoR 協議是開源的，可在 GitHub-okx / 儲備證明上向公衆提供。

“每月發佈 PoR 結果加強了我們在透明度和信任方面引領行業的承諾，”OKX CMO Haider Rafique 表示，“在 OKX，我們認爲 PoR 應該可以通過開源工具進行驗證，以便用戶可以自我驗證我們保留地址的餘額和所有權。

什麼是儲備金證明（PoR）？

儲備金證明是針對代持加密資產機構的一種審計手段，目的在於確保資產代持者（OKX）持有其聲稱代表其用戶持有的資產。OKX 目前使用 Merkle 樹（哈希樹）方式驗證。首先，用戶可以在樹中找到他們的餘額地址，並證明他們的資產在 OKX 總餘額中持有。其次，將 OKX 總餘額與公佈的 OKX 鏈上錢包餘額進行比較，以確定儲備金證明。