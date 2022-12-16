盤中速報 - 大宇資(6111)急拉2.6%報59.5元，成交3,554張

大宇資(6111-TW)近5分K漲速2.6%，16日09:23報59.5元，成交3,554張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
大宇資(6111-TW)近5日股價上漲17.93%，所屬產業為文化創意業，相關文化創意產業指數上漲1.52%。櫃買指數上漲0.77%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+94 張
- 外資買賣超：-13 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+107 張
- 融資增減：+696 張
- 融券增減：+222 張
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AI優化後報酬率
+36.46%
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原投組報酬率
+29.75%
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投組標的成分
40%
6150
20%
2465
20%
2482
10%
3515
10%